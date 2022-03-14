Ограбление алкомаркета «ПокупАлко» под Волгоградом попало на видео





Двое жителей Волгоградской области, решив погулять на широкую ногу, ограбили алкомаркет в рабочем поселке Иловля, сели в такси и направились в сторону Волгограда. Однако обещавшее стать увлекательным путешествие прервалось на посту в Городищенском районе. Там, как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, машину задержали полицейские.

О краже, совершенной в магазине "ПокупАлко", расположенном на улице Буденного в Иловле, сообщил в полицию один из сотрудников.

— В ходе просмотра записи камер видеонаблюдения сотрудник заметил, как двое мужчин совершили хищение нескольких бутылок спиртного, после чего скрылись на автомашине такси. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России. — Ориентировка на задержание злоумышленников была направлена нарядам и постам. Спустя час машина с подозреваемыми была задержана сотрудниками ГИБДД на стационарном посту в Городищенском районе.







Оба злоумышленника, как выяснилось, — жители Иловлинского района. Из пяти бутылок дорогостоящего алкоголя они успели открыть только одну с бурбоном.

— В настоящее время следователями ОМВД России по Иловлинскому району решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых уголовных дел по статьям о краже и грабеже. Мужчинам грозит до 5 и 4 лет соответственно, — уточняют полицейские.