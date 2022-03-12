Двух жительниц Урюпинска госпитализировали в ЦРБ после того, как на переходе их сбил автомобиль Chevrolet Niva. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном Главке МВД, авария произошла накануне около полудня напротив дома № 87 по проспекту Ленина.
За рулем компактного внедорожника находился 62-летний местный житель. Он не успел затормозить, когда перед автомобилем на нерегулируемый пешеходный переход вышли 44-летняя и 66-летняя женщины. Машина на полном ходу врезалась в пешеходов, обе получили травмы различной степени тяжести. Прибывшая на место карета скорой помощи увезла пострадавших в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.