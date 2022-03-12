Оперативники нашли в доме волгоградца почти килограмм наркотиков

Полиция задержала 45-летнего безработного, ранее судимого жителя Тракторозаводского района Волгограда по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Мужчина был пойман с поличным после того, как спрятал под кустом в лесопосадке Дзержинского района перемотанный синей пленкой пакетик с N-метилэфедроном, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Дома у задержанного оперативники нашли еще девять таких же кульков и еще 21 сверток с марихуаной, замаскированные в черных мешочках, общим весом более 800 граммов. Здесь же полиция обнаружила весы и массу упаковочного материала для расфасовки крупных партий наркотиков.
Волгоградец арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит пожизненное лишение свободы.