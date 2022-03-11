







Детскую хоккейную команду из Ульяновска эвакуировали из застрявшего в снежном плену автобуса на федеральной трассе Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград» в Камышинском районе Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в районной администрации.

С трассы было эвакуировано 14 детей, два тренера и двое сопровождающих - всего 18 человек. Известно, что юные спортсмены ехали из Ульяновска в Волжский на соревнования по хоккею «Золотая шайба» и ночью застряли на трассе. Эвакуация детей была организована силами МЧС и ГИБДД.

Как уточнил глава Камышинского района Алексей Самсонов, дети были размещены в гостиничном комплексе «Евролюкс», обеспечены горячим питанием. Утром ребята отправились в Волжский на соревнования.

Из-за погоды ситуация на федеральной трассе все еще остается сложной. К расчистке дороги привлечены дополнительные силы из Волгограда. Ранее на этой трассе вводились ограничен ия из-за сильной метели.

Фото администрации Камышинского района