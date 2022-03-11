В Волгограде и области резко сократилось количество звонков от мошенников

Сотрудники полиции отмечают резкое снижение в Волгоградской области телефонных мошенничеств. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, если раньше в сутки поступало порядка 10-15 заявлений от потерпевших после звонков лжеработников службы безопасности банков, то сейчас количество таких обращений в полицию упало в разы. К примеру, за прошедшие сутки отмечено всего два подобных обращения от граждан, которых пытались обмануть якобы сотрудники службы безопасности банков.

Одновременно полицейские отмечают, что сейчас на первый план вышел другой способ IT-преступлений. Теперь злоумышленники звонят под видом сотрудников фондовых бирж и предлагают гарантированный доход, убеждая перечислить денежные средства на определенные расчетные счета.

Так, за минувшие сутки четверо жителей Волгоградской области потеряли свои сбережения, которые они пытались вложить в инвестиционные проекты. Более 1 миллиона рублей перечислила 68-летняя жительница Волжского на счет афериста, который представился ей сотрудником инвестиционного центра. Еще трое волгоградцев пострадали от мошенников, которые под видом брокеров уговорили их вложить деньги в некие проекты на электронной платформе. Поверив обещаниям о получении гарантированного дохода, потерпевшие в общей сложности перевели аферистам почти 1,5 миллиона рублей.

— Не вступайте в диалог с незнакомцами, представляющимися сотрудниками финансовых организаций, — предупреждают в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Не стоит доверять незнакомым лицам, пытающимся убедить в быстром получении «легких» денег.