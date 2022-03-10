Два врача в Волгограде покалечились в проехавшей на «красный» неотложке

Двое врачей обратились за медицинской помощью после столкновения кареты волгоградской «неотложки» с внедорожником Mitsubishi Pajero в Красноармейском районе Волгограда. Пациент с коронавирусом, которого карета скорой помощи везла в больницу, в результате ДТП не пострадал, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Авария произошла около 16.00 на проспекте им. Героев Сталинграда. Водитель спецтранспорта с включенными проблесковыми маячками проехал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в иномарку. В настоящее время на месте ДТП работают экипажи городской ГИБДД.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.