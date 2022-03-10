Общество

Не с долларом, так с юанем: волгоградский производитель мини-огородов и чайников готовится к работе с КАМАЗом

Общество 10.03.2022 17:05
10.03.2022 17:05


Предприятия Волгоградской области активно принимают участие в импортозамещении продукции иностранных производителей. Особенно активно в регионе осваиваются новые технологии в производстве электроприборов и бытовой техники. Одним из ярких примеров можно считать завод ООО «ТД ВолТера» в городе Волжском. Сегодня на предприятии побывал корреспондент ИА «Высота 102».


Визит на промышленную площадку в Волжском начался со знакомства с продукцией завода. Экскурсию для журналистов провел директор предприятия Алексей Богословский.

— Наш завод в основном нацелен на производство товаров народного потребления, которые сейчас пользуются большим спросом, - говорит Алексей Богославский. — Например, наша знаменитая сушилка для фруктов и овощей. Раньше данный товар импортировался из Новой Зеландии, но мы доработали свой и запатентовали его. Теперь это лидер продаж на российском рынке. Помимо данного продукта мы также производим стиральные машины, электрочайники, мини-огороды, жарочные шкафы и многое другое.


После знакомства с продукцией предприятия Алексей Богословский показал журналистам производственные цеха, где женщины с помощью автоматизированных машин вручную собирают приборы для будущих товаров. Волжанки поэтапно соединяют провода будущих электроприборов, скрепляют воедино детали, выпаивают из пластика на станках формы, и в конечном итоге проверяют работоспособность собранных изделий. 


— Наше предприятие очень быстро развивается, — не без гордости говорит директор предприятия. — После введения санкций к нам все больше и больше приходят предложения о сотрудничестве с крупными компаниями из других регионов. Вот недавно к нам обратились с завода КамАЗ. Они предложили нам изготовлять пресс-формы из пластика для будущих автомобилей. Мы с удовольствием согласились, тем более мы недавно закупились технологичным оборудованием, которым не каждое предприятие может похвастаться в нашем регионе.


Алексей Богословский демонстрирует 3D-принтер и лазерный станок. На первом создаются модели будущих товаров, с которыми работают инженеры. Лазерный станок позволяет изготавливать детали из пластика и дерева для будущих товаров. 

— Новые технологии помогли нам ускорить производство. Благодаря высокотехнологичному оборудованию мы не только улучшаем нашу производительность, но и в дальнейшем сможем изготавливать более сложную продукцию.


Директор волгоградского предприятия сегодня смело строит планы на будущее.  

— Мы хотели бы приобрести новый токарный станок для производства нипельных поилок для птицефабрик. Поскольку сейчас у многих волгоградских предприятий остро становится вопрос о приобретении оборудований и комплектующих для своих заводов и фабрик в целях импортозамещения. Мы в свою очередь готовы предложить им свою помощь в изготовлении всевозможной продукции. На данный момент мы уже ввели некоторые товары, которые начали пользоваться большой популярностью не только у предприятий, но и волгоградцев. 

Когда речь заходит о санкциях, директор ООО «ТД ВолТера» не теряется и тут же говорит: все проблемы решаемы. 

— Раньше при закупке сырья мы расплачивались с китайскими коллегами долларами. Однако после введенных санкций это стало невозможно. Но наши иностранные коллеги пошли нам навстречу, и теперь мы без каких-либо проблем расплачиваемся юанями.


Одними из самых востребованных товаров ООО «ТД ВолТера», по словам Алексея Богословского, сегодня являются мини-огороды и электрические чайники. Только в месяц завод реализует в среднем 15-20 тысяч чайников. Их приобретают для больниц и предприятий. Мини-огороды стали востребованным товаром благодаря нынешней ситуации с санкциями.

 

Напомним, за 2021 год 65 волгоградских предприятий выпустили 87 видов импортозамещающей продукции на сумму более 70 млрд рублей, увеличив ее объем на 4%. Всего с 2015 года заводы и предприятия Волгоградской области произвели в рамках программы импортозамещения на сумму 385 млрд рублей.




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