Сбербанк принял решение вернуть комиссию банка своим клиентом за снятие ими наличных за рубежом в период с 6 по 10 марта
Экономика 10.03.2022 08:53 Новости компаний
10.03.2022 08:53 Новости компаний
Сбербанк принял решение вернуть комиссию банка своим клиентом за снятие ими наличных за рубежом в период с 6 по 10 марта. Сумма комиссии вернётся на счёт до 18 марта включительно.
Напомним, международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Поэтому в ближайшие дни платежи за рубежом по картам MasterCard и Visa Сбербанка будут ограничены. Мы рекомендуем заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты. В ряде зарубежных стран принимаются карты Мир. С актуальным списком стран можно ознакомиться на сайте платежной системы.
При этом решение международных платежных систем не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и MasterCard внутри страны. Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений.
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