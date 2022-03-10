Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении Оксаны Василенко, индивидуального предпринимателя, которая продавала волгоградцам несуществующие товары. Как сообщили ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорный орган проверил доводы, изложенные в публикации информагентства «Лучше бы ее посадили: кинувшая волгоградцев бизнесвумен избавилась от долгов с помощью банкротства», где сообщалось об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении предпринимательницы, обманувшей несколько волгоградцев.

- По итогам надзорной проверки прокуратурой Ворошиловского района в связи с допущенной волокитой и нарушениями требований законодательства при принятии процессуального решения по данному сообщению внесено представление в адрес руководства УМВД России по Волгограду, которое находится на рассмотрении. В настоящее время по инициативе прокуратуры СО-5 СУ УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Расследование данного уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры, - пояснила Оксана Черединина.





Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о печальной истории волгоградских супругов-пенсионеров Истягиных, которые решили приобрести ортопедические матрасы в отделе магазина, где торговала Василенко. Предпринимательница получила от пенсионеров около 17 тысяч рублей, однако ни денег, ни товара супруги так и не увидели. Как потом выяснилось, не одни пенсионеры попались на удочку бизнесвумен. Однако полицейские отказывались возбуждать уголовное дело в отношении предпринимательницы, которая спокойно продолжала обманывать покупателей. С нежеланием правоохранителей привлечь Оксану Василенко к уголовной ответственности Татьяна Михайловна и ее муж Владимир Ильич Истягины были категорически не согласны, считая, что женщина должна ответить за обман покупателей.

Недавно Оксана Василенко была признана арбитражным судом Волгоградской области банкротом и официально избавилась от долгов в размере 1,1 миллиона рублей. Кинувшая волгоградцев предпринимательница, как выяснилось, не разбогатела на несчастье других, а из имущества у нее оказалась лишь небольшая доля жилья на ее родине, в станице Алексеевская.