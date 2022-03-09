Происшествия

Село под Волгоградом ушло на карантин из-за нападения бешеного пса на женщину

Происшествия 09.03.2022 16:35
09.03.2022 16:35


Очередной очаг бешенства ликвидируют на территории поселка в Чернышковском районе Волгоградской области после нападения домашней собаки на женщину. Приказ о проведении карантинных мер подписан председателем комитета ветеринарии Волгоградской области Галиной Аликовой, сообщает ИА «Высота 102».

— Жительницу одного из домов в поселке Чернышковский несколько дней назад покусала домашняя собака, после чего женщина обратилась за помощью. По итогам проверки выяснилось, что животное было заражено бешенством. Комитетом проводятся все необходимые мероприятия, — пояснили информагентству в профильном ведовстве. 

Согласно плану по ликвидации очага бешенства, в ближайшие две недели специалисты районной станции по борьбе с болезнями животных будут наблюдать за всеми беспризорными собаками, подозревая их в связи с зараженной особью. Животных вакцинируют и будут держать в изоляции. Во всем Чернышковском сельском поселение до конца марта планируют переловить всех бездомных кошек и собак. Домашним питомцам придется побывать на уколах.  

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