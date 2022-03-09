Очередной очаг бешенства ликвидируют на территории поселка в Чернышковском районе Волгоградской области после нападения домашней собаки на женщину. Приказ о проведении карантинных мер подписан председателем комитета ветеринарии Волгоградской области Галиной Аликовой, сообщает ИА «Высота 102».

— Жительницу одного из домов в поселке Чернышковский несколько дней назад покусала домашняя собака, после чего женщина обратилась за помощью. По итогам проверки выяснилось, что животное было заражено бешенством. Комитетом проводятся все необходимые мероприятия, — пояснили информагентству в профильном ведовстве.

Согласно плану по ликвидации очага бешенства, в ближайшие две недели специалисты районной станции по борьбе с болезнями животных будут наблюдать за всеми беспризорными собаками, подозревая их в связи с зараженной особью. Животных вакцинируют и будут держать в изоляции. Во всем Чернышковском сельском поселение до конца марта планируют переловить всех бездомных кошек и собак. Домашним питомцам придется побывать на уколах.