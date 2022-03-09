Мужчина с ребенком пострадали в жестком ДТП в Волгограде

Мужчина и ребенок получили травмы в результате ДТП в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне днем напротив дома №75 по улице 64-ой Армии.

По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля Renault Arkana двигался по переулку Школьному со стороны улицы Красных Командиров. При проезде нерегулируемого равнозначного перекрестка мужчина не предоставил преимущество автомобилю Geely MK под управлением 31-летней женщины и совершил с ним столкновение. После этого автомобиль Geely врезался в столб.

В результате ДТП пассажиры Geely в возрасте 57 и 8 лет госпитализированы в медучреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области