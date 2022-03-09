В Волгограде 70-летний пенсионер отравился угарным газом

Происшествия 09.03.2022 09:01
09.03.2022 09:01
70-летний пенсионер госпитализирован в токсикологическое отделение клинической больницы №25 Волгограда с отравлением угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, несчастный случай произошел накануне в одном из домов, расположенных на ул. Енотаевской в Дзержинском районе. По предварительной версии, причиной отравления стала неисправность газовой колонки.
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