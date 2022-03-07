Происшествия

В центре Волгограда легковушка влетела под грузовик: один пострадавший

Происшествия 07.03.2022 11:02
07.03.2022 11:02


Легковой автомобиль под управлением водителя без прав   врезался  в грузовик в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП случилось  накануне вечером напротив дома № 10 по улице Рокоссовского. 
По предварительной информации, «ВАЗ-2112» двигался со стороны улицы Елецкая в сторону Ангарской, однако водитель не справился с управлением, в результате машина влетала в грузовик «FOTON». От сильного удара капот легковушки оказался под грузовым автомобилем.  Водителя легковушки с травмами доставили в больницу. 

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Происшествия
07.03.2022 10:39
Происшествия 07.03.2022 10:39

0
Далее
Происшествия
06.03.2022 18:56
Происшествия 06.03.2022 18:56

0
Далее
Происшествия
06.03.2022 15:11
Происшествия 06.03.2022 15:11

0
Далее
Происшествия
06.03.2022 13:52
Происшествия 06.03.2022 13:52

0
Далее
Происшествия
06.03.2022 13:31
Происшествия 06.03.2022 13:31

0
Далее
Происшествия
06.03.2022 13:19
Происшествия 06.03.2022 13:19

0
Далее
Происшествия
06.03.2022 12:10
Происшествия 06.03.2022 12:10

0
Далее
Происшествия
06.03.2022 11:33
Происшествия 06.03.2022 11:33

0
Далее
Происшествия
06.03.2022 11:01
Происшествия 06.03.2022 11:01

0
Далее
Происшествия
05.03.2022 23:45
Происшествия 05.03.2022 23:45

0
Далее
Происшествия
05.03.2022 18:05
Происшествия 05.03.2022 18:05

0
Далее
Происшествия
05.03.2022 16:19
Происшествия 05.03.2022 16:19

0
Далее
Происшествия
05.03.2022 15:46
Происшествия 05.03.2022 15:46

0
Далее
Происшествия
05.03.2022 13:52
Происшествия 05.03.2022 13:52

0
Далее
Происшествия
05.03.2022 10:51
Происшествия 05.03.2022 10:51

0
Далее

Лента новостей

13:24
Губернатор Волгоградской области поздравил мам и дам с наступающим 8 мартаСмотреть фотографии
11:53
В глубинке Волгоградской области заполнили опустевшие полки в магазинахСмотреть фотографии
11:44
Коронавирус задержался на тысячной отметке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
Магазины Zara, Bershka и другие закрылись в торговых центрах ВолгоградаСмотреть фотографии
11:02
В центре Волгограда легковушка влетела под грузовик: один пострадавшийСмотреть фотографии
10:43
Все электронные кошельки на картах МИР продолжат работать без ограниченийСмотреть фотографии
10:39
Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в ВолжскомСмотреть фотографии
09:37
Беженцев в Волгоградской области зовут работать почтальонамиСмотреть фотографии
09:11
В Волжском похоронят погибшего в спецоперации контрактникаСмотреть фотографии
09:06
Фонд капремонта нанимает коллекторов для взыскания долгов волгоградцевСмотреть фотографии
08:06
В 2022 году в Волгоградской области снизилась смертность населенияСмотреть фотографии
23:59
Суд оштрафовал 23 участников несогласованной акции в Волгограде, один арестованСмотреть фотографии
20:52
Мартом тут не пахнет: морозы до -16º ударят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:55
Пиротехники обезвредили найденную на волгоградском заводе авиабомбуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:00
В Камышине простились с погибшими в ходе спецоперации военнослужащимиСмотреть фотографии
18:56
В Волгограде 48 участников антивоенной акции доставили в отдел полицииСмотреть фотографии
18:13
Активисты Волгоградского отделения Детфонда поздравили с 8 Марта беженок из ДонбассаСмотреть фотографии
17:36
Непривитая 35-летняя волгоградка умерла от коронавирусаСмотреть фотографии
17:03
«Своих не бросаем»: 60 автомобилей выстроились в букву «Z» на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
16:22
Волгоградские пенсионеры массово скупают сахар в супермаркетах «у дома»Смотреть фотографии
15:11
Объявленный в федеральный розыск преступник задержан на въезде в ВолгоградСмотреть фотографии
14:20
«Лента» в Волгограде ограничила продажи в одни руки: список товаровСмотреть фотографии
13:52
В Волжском задержали водителя, рассекавшего по встречной полосеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:31
Вылетевший в Волгоград самолет вернулся в Шереметьево из-за отсутствия герметизацииСмотреть фотографии
13:19
Водителя КамАЗ госпитализировали после массового ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:22
Коронавирус держит в напряжении жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:10
Иномарка задавила девушку на обочине трассы под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:53
В обесточенные штормом поселки Волгоградской области вернули светСмотреть фотографии
11:33
В сгоревшем доме в Волгоградской области погиб человекСмотреть фотографии
11:15
Волгоградцев приглашают присоединиться к автопробегу «Своих не бросаем»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 