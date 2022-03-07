В центре Волгограда легковушка влетела под грузовик: один пострадавший

Происшествия 07.03.2022 11:02
07.03.2022 11:02
Легковой автомобиль под управлением водителя без прав врезался в грузовик в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП случилось накануне вечером напротив дома № 10 по улице Рокоссовского.
По предварительной информации, «ВАЗ-2112» двигался со стороны улицы Елецкая в сторону Ангарской, однако водитель не справился с управлением, в результате машина влетала в грузовик «FOTON». От сильного удара капот легковушки оказался под грузовым автомобилем. Водителя легковушки с травмами доставили в больницу.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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