В центре Волгограда легковушка влетела под грузовик: один пострадавший





Легковой автомобиль под управлением водителя без прав врезался в грузовик в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП случилось накануне вечером напротив дома № 10 по улице Рокоссовского.