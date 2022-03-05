За две недели ВТБ зачислил компаниям более 110 млрд зарплатных средств





За последние две недели ВТБ перевел начисления более чем для 5,3 млн сотрудников зарплатных предприятий. Общий объем средств превысил 113 млрд рублей. ВТБ продолжает выпускать новые зарплатные карты и обслуживать действующий портфель без перебоев.

ВТБ продолжает обслуживание зарплатных компаний и их сотрудников в полном объеме, выступая для них надежным финансовым партнером. Банк самостоятельно реализует поэтапный перевод клиентов на карты Национальной платежной системы не требующий дополнительных действий со стороны финансовых и кадровых служб предприятий.

На территории России работают банковские карты ВТБ всех платежных систем – Visa, MasterCard и «Мир». Все операции внутри страны обрабатываются посредством платежной системы Банка России, НСПК и СПФС, поэтому клиенты продолжают совершать привычные операции по переводу денежных средств и по картам в любых торговых точках. Для клиентов, привыкших к бесконтактным способам оплаты, доступен сервис Mir Pay. Им могут воспользоваться владельцы устройств Android. За последнюю неделю банк зафиксировал многократный рост спроса клиентов на карты "Мир".

ВТБ работает в усиленном режиме для решения всех вопросов своих клиентов в режиме 24/7. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений, сотрудники оперативно консультируют клиентов по всем возникающим вопросам, а также реализуют комплекс мер по защите их интересов.

Интересы клиентов остаются приоритетными для ВТБ, поэтому банк обеспечит доступ потребителей в точки продаж даже в выходные дни.



