За две недели ВТБ зачислил компаниям более 110 млрд зарплатных средств

Экономика 05.03.2022 12:37 Новости компаний
05.03.2022 12:37 Новости компаний
За последние две недели ВТБ перевел начисления более чем для 5,3 млн сотрудников зарплатных предприятий. Общий объем средств превысил 113 млрд рублей. ВТБ продолжает выпускать новые зарплатные карты и обслуживать действующий портфель без перебоев.
ВТБ продолжает обслуживание зарплатных компаний и их сотрудников в полном объеме, выступая для них надежным финансовым партнером. Банк самостоятельно реализует поэтапный перевод клиентов на карты Национальной платежной системы не требующий дополнительных действий со стороны финансовых и кадровых служб предприятий.
На территории России работают банковские карты ВТБ всех платежных систем – Visa, MasterCard и «Мир». Все операции внутри страны обрабатываются посредством платежной системы Банка России, НСПК и СПФС, поэтому клиенты продолжают совершать привычные операции по переводу денежных средств и по картам в любых торговых точках. Для клиентов, привыкших к бесконтактным способам оплаты, доступен сервис Mir Pay. Им могут воспользоваться владельцы устройств Android. За последнюю неделю банк зафиксировал многократный рост спроса клиентов на карты "Мир".
ВТБ работает в усиленном режиме для решения всех вопросов своих клиентов в режиме 24/7. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений, сотрудники оперативно консультируют клиентов по всем возникающим вопросам, а также реализуют комплекс мер по защите их интересов.
Интересы клиентов остаются приоритетными для ВТБ, поэтому банк обеспечит доступ потребителей в точки продаж даже в выходные дни.
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