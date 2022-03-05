В Волгоградской области бабушка стала невольной соучастницей грабежа

Расследования 05.03.2022 11:25
05.03.2022 11:25
Двое жителей рабочего поселка Даниловка обвиняются в ограблении одинокого 75-летнего пенсионера и других преступлениях. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, следователи районного отделения полиции завершили расследование и направили уголовное дело для рассмотрения в суд.
Установлено, что в конце сентября 2021 года двое мужчин в возрасте 31 и 29 лет, скрывая свои лица под масками, ворвались в дом к одинокому старику. Связав ему руки, они потребовали отдать наличность. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший отдал им 92 тысячи рублей, после чего нападавшие скрылись. Их задержали через несколько дней. Как оказалось, сведения о жертве и имевшейся у него в доме наличности, один из злоумышленников подслушал из разговора своей бабушки, которая помогала пенсионеру по хозяйству. Похищенные деньги они разделили и потратили.
В ходе расследования дела о грабеже всплыли и другие противоправные деяния обвиняемых.
Так, в августе 2021 года 29-летний фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затеял ссору в парке. На волейбольной площадке он отобрал мяч у игроков и стал их оскорблять. Когда один из играющих попытался его утихомирить, злоумышленник схватил палку и стал избивать мужчину, после чего скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него перелом нижней челюсти.
У второго обвиняемого в ходе обыска домовладения было обнаружено свыше 58 грамм марихуаны, которые он хранил для личного употребления.
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