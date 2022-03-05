Задержан водитель, сбежавший после смертельного ДТП под Волгоградом

Происшествия 05.03.2022 10:51
05.03.2022 10:51
На трассе под Волгоградом водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия. Его задержали в ходе розыскных мероприятий, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.
Смертельное ДТП произошло накануне вечером на 655 км федеральной автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе. По предварительной информации, 53-летний водитель кроссовера Chery Tiggo совершил наезд на 39-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом в одежде без светоотражающих элементов.
В результате пешеход от полученных травм скончалась на месте. Водитель с места ДТП скрылся, но позже его задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.
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