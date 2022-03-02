В Волгограде неизвестный водитель сбил 65-летнюю пенсионерку и скрылся





Полиция разыскивает в Волгограде неизвестного водителя на неустановленном транспорте, который сегодня утром сбил 65-летнюю женщину-пешехода и скрылся с места ДТП. Как сообщили ИА «Высота 1022 в региональном главке МВД, авария произошла на остановке общественного транспорта «Раздольная» в Дзержинском районе.

Госавтоинспекция Волгограда просит граждан, обладающих информацией о нахождении предполагаемого виновника ДТП, сообщить информацию по телефонам: «02» или в дежурную часть - 93-21-31, 93-77-75.







