Росавиация продлила ограничения на работу аэропортов юга России





Федеральное агентство воздушного транспорта России продлило ограничения на работу 11-ти аэропортов на юге России. Совершение рейсов ограничено до 8 марта 2022 года 03.45 часов по московскому времени, сообщили в Росавиации.

Аэропорт Волгограда продолжит работать в штатном режиме, авиакомпаниям рекомендовано использовать его в числе других для организации перевозок по альтернативным маршрутам. Все возможные изменения в работе авиаузлов и выполнения рейсов пассажирам рекомендовано уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, а также в их аккаунтах в соцсетях.

Сегодня в аэропорту Волгограда отменены восемь рейсов: в Москву и из Москвы, в Санкт-Петербург и из него, в Ростов-на-Дону и из Уфы. Задерживаются вылет в Худжанд (Таджикистан) и прилет из Москвы и Ферганы (Узбекистан).

Напомним, ограничения на работу аэропортов наложены 24 февраля с 03.45 часов по московскому времени. Тогда Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя только военная инфраструктура.