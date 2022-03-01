Росавиация продлила ограничения на работу аэропортов юга России

Федеральные новости 01.03.2022 14:43
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01.03.2022 14:43
Федеральное агентство воздушного транспорта России продлило ограничения на работу 11-ти аэропортов на юге России. Совершение рейсов ограничено до 8 марта 2022 года 03.45 часов по московскому времени, сообщили в Росавиации.
Аэропорт Волгограда продолжит работать в штатном режиме, авиакомпаниям рекомендовано использовать его в числе других для организации перевозок по альтернативным маршрутам. Все возможные изменения в работе авиаузлов и выполнения рейсов пассажирам рекомендовано уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, а также в их аккаунтах в соцсетях.
Сегодня в аэропорту Волгограда отменены восемь рейсов: в Москву и из Москвы, в Санкт-Петербург и из него, в Ростов-на-Дону и из Уфы. Задерживаются вылет в Худжанд (Таджикистан) и прилет из Москвы и Ферганы (Узбекистан).
Напомним, ограничения на работу аэропортов наложены 24 февраля с 03.45 часов по московскому времени. Тогда Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя только военная инфраструктура.
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