Банк «Открытие» обновляет условия по программе лояльности МАКС

Экономика 01.03.2022 12:49 Реклама
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01.03.2022 12:49 Реклама
C 1 марта держателям карт Opencard и «Всё что надо» банка «Открытие» кешбэк будет начисляться за все покупки без дополнительных условий.
По новым правилам, просто оплачивая покупки пластиковой картой «Открытия», клиенты получат:
• увеличенный базовый кешбэк 1,5% за все покупки;
• или кешбэк 2% при поддержании статуса «Плюс», 3% при поддержании статуса «Премиум» (или для держателей кредитной карты «Все что надо»).
Любимые категории
Для клиентов, которые до 8 августа 2021 года выбрали категорию «МАКСимум от красоты и здоровья», «МАКСимум от кафе и ресторанов», «МАКСимум от путешествий» или «МАКСимум от транспорта», кешбэк до 5% будет начисляться следующим образом:
• 1% кешбэка за все покупки + 2% кешбэка за покупки в выбранной категории;
• или 4% кешбэка за покупки в выбранной категории при поддержании статуса «Плюс» и 5% — при поддержании статуса «Премиум».
Лимиты по начислению бонусов остаются без изменений: для клиентов без статуса от 150 до 3000 бонусных рублей; для клиентов со статусом «Плюс» — до 5000 бонусных рублей; для клиентов со статусом «Премиум» или держателей кредитной карты «Все что надо» — до 15 000 бонусных рублей.
Подробнее ознакомиться с обновленными условиями программы лояльности МАКС можно на сайте банка (https://www.open.ru/mch), для клиентов со статусом «Премиум» - (https://www.open.ru/pch).
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