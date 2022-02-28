Серийного альфонса будут судить в Волжском за обман 23 женщин

Расследования 28.02.2022 12:59
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28.02.2022 12:59
Перед судом в Волжском предстанет 28-летний местный житель, который обвиняется в обмане 23 женщин и хищении у них более 2 миллионов рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Волжский городской суд для рассмотрения.
Волжанин обвиняется в совершении 23 эпизодов мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ), 4 эпизодов мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ), двух эпизодов мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и присвоение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 160 УК РФ).
По версии следствия, обвиняемый, страдающий наркотической зависимостью, в период с августа 2019 года по февраль 2021 года разместил на различных сайтах знакомств в сети Интернет анкеты и чужие фотографии привлекательных мужчин с предложением виртуального знакомства. В ходе переписки с женщинами, преимущественно проживающими на территории Москвы и Московской области, он сообщал, что находится за рубежом и ему необходимы деньги для скорейшего возвращения на родину и встречи.
Женщины перечисляли молодому человеку денежные средства от небольших сумм до значительных. Так, одна потерпевшая перевела ему миллион рублей, оформив для этого кредит. В общей сложности он похитил более 2 миллионов рублей, которые он потратил на наркотики. Кроме того, в феврале 2021 года он продал в скупку холодильник из квартиры, которую он арендовал в Волжском. Расследование проводилось СУ УМВД России по г. Волжскому.
Вину обвиняемый признал. По решению суда он находится под стражей.
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