Телеком

Цифровые возможности: «Ростелеком» в прошлом году охватил оптикой более 177 тысяч домохозяйств Юга

Телеком 28.02.2022 11:41 Новости компаний
0
28.02.2022 11:41 Новости компаний


«Ростелеком» в рамках собственной инвестиционной программы в 2021 году охватил 177 тыс. домохозяйств регионах ЮФО и СКФО. В настоящее время 54% жителей Юга имеют возможность подключиться к интернету от национального провайдера. 
Мы постоянно стремимся повышать качество нашего сервиса и услуг, а с приходом пандемии это стало для нас основной миссией.  Помимо прямой работы с абонентами его росту также значительно способствует модернизация инфраструктуры и технологий. Только в прошлом году наши технические специалисты смогли перевести 20% абонентов из числа подключенных по медному кабелю на оптику. В трех регионах — Краснодарском, Ставропольском крае и Астраханской области — мы стали предоставлять скорость от 500 Мбит/с, и клиенты уже оценили новый уровень сервиса, — рассказала Анна Роднова, директор по работе с массовым сегментом региона «Юг» ПАО «Ростелеком».
В настоящее время в болеечем 90% многоквартирных домов южных регионов создана возможность подключения интернета от «Ростелекома». Последние два года технические специалисты компании в связи с ростом потребности населения в цифровых сервисах и услугах по причине карантина, вызванного пандемией,ускорили темпы строительства оптической инфраструктуры, особенно в сельской местности. 
Еще до пандемии понимая, что достаточно большое количество малых населенных пунктов и значительная доля частного сектора в малых и крупных населенных пунктах остаются без качественного интернет-доступа, мы определили для себя этот вектор развития приоритетным. Благодаря строительству оптической инфраструктуры в сельской местности мы создаем основу для предоставления возможности нашим гражданам дистанционно решать самые различные насущные задачи, учиться, работать и проводить досуг в онлайн-формате. Таким образом, мы обеспечиваем выравнивание цифровых возможностей в городе и селе, — отметил Сергей Мордасов, вице-президент «Ростелекома» на Юге.
Сегодня сельским жителям «Ростелеком» предлагает такие же экосистемные цифровые решения, как и абонентам в крупных мегаполисах. «Видеонаблюдение» обеспечивает безопасность дома или прилегающей территории, пока хозяин находится на работе или в отпуске. «Умный дом» помогает управлять цифровыми устройствами по любому заданному сценарию, защищает от протечек воды или проникновения злоумышленников. Мультимедийная платформа Winkразнообразит досуг с помощью сотни ТВ-каналов, более 60 тысяч фильмов и сериалов, аудиокниг «ЛитРес» и образовательных лекций для школьников «Ростелеком Лицей». 
Кроме строительства инфраструктуры в рамках собственной инвестиционной программы «Ростелеком» прокалывает оптику для подключения к интернету социально-значимых объектов, удаленных населенных пунктов,коммерческих и государственных организаций. Компания выступает исполнителем национальной программы «Цифровая экономика» и строит в рамках второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства» базовые станции сотовой связи в малых селах и поселках регионов юга и всей страны.  
Получить более подробную информацию и оставить заявку на подключение услуг можно по телефонам 8 800 1000800 и на сайте компании.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Телеком
25.02.2022 10:04
Телеком 25.02.2022 10:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.02.2022 12:27
Телеком 22.02.2022 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.02.2022 12:53
Телеком 21.02.2022 12:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.02.2022 13:24
Телеком 18.02.2022 13:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.02.2022 11:14
Телеком 18.02.2022 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.02.2022 10:01
Телеком 16.02.2022 10:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.02.2022 16:44
Телеком 15.02.2022 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.02.2022 12:01
Телеком 15.02.2022 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.02.2022 10:10
Телеком 15.02.2022 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.02.2022 15:07
Телеком 14.02.2022 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.02.2022 17:17
Телеком 11.02.2022 17:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.02.2022 10:34
Телеком 11.02.2022 10:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.02.2022 13:26
Телеком 10.02.2022 13:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.02.2022 20:52
Телеком 09.02.2022 20:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.02.2022 16:39
Телеком 08.02.2022 16:39
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:25
УФСБ заинтересовалось браком волгоградки с иностранцем в ПодмосковьеСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде подозреваемая в захвате дома УК останется без лицензииСмотреть фотографии
14:14
96-летняя жительница Волгоградской области умерла от коронавирусаСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде повара школ, больниц и детсадов борются за звание лучших в профессииСмотреть фотографии
13:47
В пределах разумного: волгоградцы не спешат запасаться провизиейСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде молодую девушку обокрали во время квестаСмотреть фотографии
12:59
Серийного альфонса будут судить в Волжском за обман 23 женщинСмотреть фотографии
12:54
ТРК «Парк Хаус» в Волгограде эвакуировали из-за угрозы минированияСмотреть фотографии
12:50
Полицейские раскрыли ограбление магазина под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области заболеваемость ковидом неуклонно снижаетсяСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде залатали ямы на 35 улицахСмотреть фотографии
11:41
Цифровые возможности: «Ростелеком» в прошлом году охватил оптикой более 177 тысяч домохозяйств ЮгаСмотреть фотографии
11:40
В Волжском бизнесмен ответит за смерть 39-летнего рабочегоСмотреть фотографии
11:19
Зоозащитницу из Волгограда обвинили в издевательствах над кошкамиСмотреть фотографии
11:17
Возбуждено дело о надругательстве жителя Волгограда над 3-летней девочкойСмотреть фотографии
10:53
Бочаров поручил найти работу беженцам ДНР и ЛНР в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:16
Выпускники ВолГАУ получили стажировку в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
09:37
Жители Волгоградской области тратят на поиск работы больше 7 месяцевСмотреть фотографии
09:15
Заметки астролога: рекомендации с 28 февраля по 6 мартаСмотреть фотографии
08:54
Максим Галкин возглавил паводковую комиссию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:19
Ресторан в Волгограде оштрафовали за банкет после визита чиновниковСмотреть фотографии
08:08
В трех районах Волгограда пропадет светСмотреть фотографии
20:36
Дом в Волжском, где прогремел взрыв газа, признали пригодным для проживанияСмотреть фотографииCмотреть видео
20:13
В СК назвали основную версию ЧП в жилом доме города ВолжскогоСмотреть фотографии
19:00
Санитарная авиация спасла жизнь троим малышам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:16
Волгоградцев призвали оградить детей от участия в антивоенных акцияхСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде от коронавируса умер 27-летний пареньСмотреть фотографии
17:36
«Жил один и ни с кем не общался»: подробности взрыва в пятиэтажке ВолжскогоСмотреть фотографии
17:00
В больнице умер мужчина, пострадавший при взрыве в ВолжскомСмотреть фотографии
16:12
«Было страшно»: в Волгограде школьник из Донбасса рассказал о жизни под обстреламиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 