



В Волгограде по итогам проверки информации о надругательстве 35-летнего мужчины над трехлетней девочкой возбуждено уголовное дело. Как стало известно ИА "Высота 102", житель Кировского района подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По предварительным данным, житель общежития на улице Розы Люксембург 25 февраля вечером в ходе совместного застолья с матерью ребенка улучил момент и уединился с девочкой в туалетной комнате. Там он совершил действия, которые и легли в итоге в основу уголовного дела по статье 132 УК РФ. По неподтвержденной пока информации, физическому насилию при этом ребенок не подвергался.

Как ранее сообщало информагентство, на то, что 3-летний ребенок оказался в компании 35-летнего мужчины, указала матери, кинувшейся на поиски, проживающая в том же общежитии девочка-подросток. Известно, что мужчина живет там же. Согласно УК РФ, сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних наказывается тюремным сроком от 12 до 20 лет.