Происшествия

В больнице умер мужчина, пострадавший при взрыве в Волжском

Происшествия 27.02.2022 17:00
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27.02.2022 17:00


В городе Волжском 27 февраля, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа в квартире пятиэтажного дома на улице Кирова. Пострадавший во время ЧП 35-летний мужчина был доставлен в больницу, где впоследствии скончался от полученных травм. 

Как сообщает ИА "Высота 102", на месте происшествия у дома №5 в настоящее время работают полиция, представители Следственного комитета, МЧС и ФСБ. Погибший мужчина, по сведениям экстренных служб, проживал в квартире №120, где и произошел взрыв. Житель Волжского, спасаясь, выпрыгнул с балкона, расположенного на пятом этаже.  

Кроме сотрудников силовых ведомств на месте ЧП находятся и представители администрации города Волжского, а также вице-губернатор Олег Николаев. Последний выехал в Волжский по поручению губернатора Бочарова. 

—  Всем проживающим в здании людям своевременно оказана  помощь при эвакуации, — сообщил Николаев журналистам. — Сейчас уже получили информацию, что непосредственно пострадавший был доставлен больницу, впоследствии скончался. Специализированной организацией проведены исследования, показавшие, что строению в целом ничего не угрожает. Люди возвращаются в помещения. 

По словам Николаева, на месте также работают взрывотехники, их задача выяснить причины взрыва. 

Известно, что погибший сравнительно недавно приобрел квартиру в пятиэтажке на Кирова. 

На месте происшествия работают корреспонденты ИА "Высота 102". Следите за новостями на нашем сайте. 

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