



Туман и гололед прогнозируют синоптики в Волгоградской области утром 27 февраля. Однако уже днем жителей области будет ждать теплая погода, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.

Утром температура воздуха прогнозируется от -1 до +4 градусов по Цельсию. В отдельных районах небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега с дождем. Но уже днем в южных районах будет до +6 градусов тепла.



