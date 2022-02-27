Полезно знать 27.02.2022 08:23
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27.02.2022 08:23
Туман и гололед прогнозируют синоптики в Волгоградской области утром 27 февраля. Однако уже днем жителей области будет ждать теплая погода, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.
Утром температура воздуха прогнозируется от -1 до +4 градусов по Цельсию. В отдельных районах небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега с дождем. Но уже днем в южных районах будет до +6 градусов тепла.
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