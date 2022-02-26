В Волгоградской области иномарка врезалась в дорожное ограждение

Происшествия 26.02.2022 10:50
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26.02.2022 10:50
В Новоаннинском районе на трассе Р-22 «Каспий» в результате ДТП пострадал 19-летний юноша. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 18-00 накануне. «Фольксваген Поло» под управлением 27-летнего водителя двигался со стороны Москвы и врезался в дорожное ограждение. Пассажир автомашины с травмами доставлен в медучреждение.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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