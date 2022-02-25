В Волгограде у курьера украли 1,6 миллиона рублей

Происшествия 25.02.2022 11:07
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25.02.2022 11:07
Жертвой телефонного мошенника в Волгограде стал 63-летний курьер. Как сообщили в УМВД Волгограда, мужчина лишился более 1,6 миллиона рублей, которые исчезли с его банковского счета.
Установлено, что мужчине позвонил злоумышленник под видом куратора финансовой компании с предложением о выплате процентов. Однако для этого надо было установить на телефон специальное приложение, перейти по ссылке и указать реквизиты банковского счета. После этого у мужчины были списаны все деньги.
С заявлением о мошенничестве потерпевший обратился в полицию. Афериста ищут.
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