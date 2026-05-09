



В праздничные дни волгоградские таксисты столкнулись с необычной проблемой. По их словам, во время массовых ограничений на дорогах пассажиры нередко вызывают их по адресам, попавшим в список перекрытий.

- Движение по Нулевой Продольной ограничили еще сегодня ночью. И что бы вы думали? С самого утра было уже несколько вызовов именно туда. Я подъезжаю – дорожные блоки, сотрудники ГИБДД объясняют, что дальше нельзя. Кто-то входит в положение, оценивает ситуацию трезво, а кто-то продолжает требовать: «Мне нужно на Нулевую!». Я в такие моменты просто недоумеваю. Мне до вас долететь? – эмоционально рассказывает один из волгоградских водителей.

Не дождавшись машины по объективным причинам, раздосадованные горожане спешат оставить негативный отзыв. Впрочем, сами водители убеждены, что у подобных возмущений есть вполне конкретная цель.

- Те, кто жалуются по такому поводу, хотят только одного – получить промокод на следующую поездку в качестве извинений. У нас же в конечном счете страдает рейтинг из-за жалоб, которые не обоснованы абсолютно ничем, - подтверждает другой таксист.

Отметим, что в праздничный день волгоградцы заметили повышение цен на такси. По словам горожан, ощутимее всего расценки поднялись праздничным утром, когда многие из них спешили в центр на парад Победы.

Фото из архива V102.ru