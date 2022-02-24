250 тысяч предпринимателей за четыре месяца воспользовались пакетом услуг с бесплатными сервисами экосистемы Сбера





Почти 250 тысяч клиентов — владельцев малого и микробизнеса стали пользователями пакета услуг с бесплатными решениями экосистемы за четыре месяца с момента запуска продукта. Клиентам бесплатно доступны сервисы «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру», «Электронный документооборот».

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка: «С октября 2021 года мы расширили возможности наших пакетов услуг ʺЛёгкий стартʺ, ʺНабирая оборотыʺ и ʺПолным ходомʺ. Теперь все наши клиенты-предприниматели могут бесплатно воспользоваться сервисами, помогающими вести бизнес. Самым востребованным сервисом стал электронный документооборот — его активно используют более 67 тысяч предпринимателей. Подбором персонала воспользовались 27 тысяч клиентов, а бухгалтерскими и юридическими сервисами по 25 тысяч».