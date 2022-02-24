250 тысяч предпринимателей за четыре месяца воспользовались пакетом услуг с бесплатными сервисами экосистемы Сбера
Экономика 24.02.2022 11:48 Новости компаний
0
24.02.2022 11:48 Новости компаний
Почти 250 тысяч клиентов — владельцев малого и микробизнеса стали пользователями пакета услуг с бесплатными решениями экосистемы за четыре месяца с момента запуска продукта. Клиентам бесплатно доступны сервисы «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру», «Электронный документооборот».
Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка: «С октября 2021 года мы расширили возможности наших пакетов услуг ʺЛёгкий стартʺ, ʺНабирая оборотыʺ и ʺПолным ходомʺ. Теперь все наши клиенты-предприниматели могут бесплатно воспользоваться сервисами, помогающими вести бизнес. Самым востребованным сервисом стал электронный документооборот — его активно используют более 67 тысяч предпринимателей. Подбором персонала воспользовались 27 тысяч клиентов, а бухгалтерскими и юридическими сервисами по 25 тысяч».
«Юрист для бизнеса» позволяет получить устную юридическую консультацию по вопросам бизнеса и личным делам владельца бизнеса, провести переговоры от имени клиента. С помощью сервиса «Бухгалтерия для ИП» можно вести бухгалтерию онлайн, а с помощью сервиса «Работа.ру» — искать сотрудников. «Электронный документооборот» даёт возможность отправить отчётность в госорганы или обменяться важными документами с партнёрами.
Реклама
Санкционный банк попросил снять деньги находящихся за границей волгоградцев24.02.2022 15:41
Экономика 24.02.2022 15:41
На конезаводе в Садах Придонья построили новое отделение и крытый манеж24.02.2022 15:24
Экономика 24.02.2022 15:24
Сборы Группы «Росгосстрах» за 2021 год выросли на 17%24.02.2022 11:12
Экономика 24.02.2022 11:12
Банк «Открытие» выступил организатором размещения нового выпуска биржевых облигаций «Автодора»24.02.2022 09:41
Экономика 24.02.2022 09:41
Цены на сахар подскочили в магазинах Волгограда23.02.2022 13:48
Экономика 23.02.2022 13:48
На газовом месторождении в Волгоградской области построят завод СПГ22.02.2022 20:40
Экономика 22.02.2022 20:40
«Открытие Инвестиции» подвели итоги 2021 года22.02.2022 18:12
Экономика 22.02.2022 18:12
Банк «Открытие» повысил доходность по вкладам до 9,2% годовых22.02.2022 15:12
Экономика 22.02.2022 15:12
ВТБ сохранил ставки по ипотеке с господдержкой22.02.2022 09:55
Экономика 22.02.2022 09:55
Сбербанк обучает финансовой грамотности воспитанников Волжского детского дома22.02.2022 08:50
Экономика 22.02.2022 08:50
Сбер запустил сервис самоосмотра залогов при кредитовании бизнеса22.02.2022 08:17
Экономика 22.02.2022 08:17
«Сады Придонья» обеспечивают своих сотрудников новыми домами21.02.2022 15:12
Экономика 21.02.2022 15:12
«КАУСТИК» предоставил сертификат на гарантированное трудоустройство победителю чемпионата WorldSkills Russia в Волгограде21.02.2022 14:08
Экономика 21.02.2022 14:08
Центробанк объяснил подорожание смартфонов и обуви в Волгоградской области21.02.2022 13:28
Экономика 21.02.2022 13:28
Сбербанк в Волгоградской области расширил сеть торгового эквайринга в региональных сетевых магазинах21.02.2022 12:07
Экономика 21.02.2022 12:07
Реклама