Беженцы из Донбасса перестали прибывать в Волгоградскую область

Общество 23.02.2022 11:15
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23.02.2022 11:15
В Волгоградской области в ближайшее время не ожидается прибытие следующих поездов с беженцами из Донбасса. Об этом ИА «Высота 102» сообщил собственный источник в региональной администрации. Эвакуированные жители Луганской и Донецкой Народных Республик едут в основном в соседнюю Ростовскую область.
Напомним, вечером воскресенья, 20 февраля, на станцию Волжский прибыл первый и пока единственный поезд с беженцами ЛНР и ДНР из Ростовской области. Состав привез в регион 433 человека, в том числе 160 детей. Некоторые эвакуированные жители самостоятельно приехали в Волгоградскую область на собственном транспорте. Прибывших беженцев расселили в трех пунктах временного размещения в Волжском и в одном ПВР в Волгограде. Всего в регионе подготовлены 98 таких пунктов, организован сбор гуманитарной помощи. В понедельник, 21 февраля, губернатор Андрей Бочаров ввел режим ЧС в Волгоградской области.
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