Губернатор Бочаров ввел режим ЧС в регионе

В Волгоградской области с 21 февраля вводится режим чрезвычайной ситуации. Об этом на утреннем оперативном совещании в понедельник заявил глава региона Андрей Бочаров. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию области, такое решение принято в связи с необходимостью размещения беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик.

— Ситуация в Донецкой и в Луганской Народных Республиках серьезно осложнилась. Принято решение об эвакуации мирных жителей на территорию Российской Федерации. Ожидается эвакуация сотен тысяч людей, — сказал Андрей Бочаров в ходе совещания. — Волгоградская область уже приняла первую организованную группу беженцев. В подавляющем большинстве это женщины и дети, а также люди старшего возраста, которые размещены в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и предметами первой необходимости. При необходимости Волгоградская область готова дополнительно принять и разместить жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В связи с осложнением ситуации и с целью оперативной реализации задач по обеспечению пребывания беженцев на территории Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации.





В Волгоградской области сформирован и уже на протяжении последних нескольких дней работает Оперативный штаб по решению комплекса задач, связанных с приемом, размещением и обеспечением пребывания беженцев. Прибывших в регион жителей ДНР и ЛНР будут размещать в разных населенных пунктах. Люди могут рассчитывать не только на проживание — для детей школьного возраста будет организован учебный процесс. Пользуясь случаем губернатор поблагодарил тех волгоградцев, кто высказал готовность принять у себя беженцев.

По итогам совещания Бочаров озвучил поручения: продолжить оперативное взаимодействие с профильными федеральными органами власти, органами власти Волгоградской и Ростовской областей, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. Отдельное внимание уделить вопросам оказания психологической, социальной и медицинской помощи беженцам; организовать сбор гуманитарной помощи и финансовых средств для оказания помощи и поддержки людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Предлагаю региональным отделениям парламентских политических партий, Общероссийскому Народному фронту, профсоюзным и общественным организациям принять участие в оказании помощи беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик, временно размещенным на территории Волгоградской области».

Напомним, что первый поезд с беженцами из мятежных республик прибыл в город Волжский из Ростовской области вечером 20 февраля. В Волгоградскую область в поисках убежища приехали 433 человека, 160 из которых дети. Беженцев расселили в трех пунктах временного размещения в Волжском и в одном пункте в Волгограде.