Общество

Губернатор Бочаров ввел режим ЧС в регионе

Общество 21.02.2022 10:36
0
21.02.2022 10:36


В Волгоградской области с 21 февраля вводится режим чрезвычайной ситуации. Об этом на утреннем оперативном совещании в понедельник заявил глава региона Андрей Бочаров.

Как сообщает  ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию области, такое решение принято в связи с необходимостью размещения беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик.

— Ситуация в Донецкой и в Луганской Народных Республиках серьезно осложнилась. Принято решение об эвакуации мирных жителей на территорию Российской Федерации. Ожидается эвакуация сотен тысяч людей, — сказал Андрей Бочаров в ходе совещания. — Волгоградская область уже приняла первую организованную группу беженцев. В подавляющем большинстве это женщины и дети, а также люди старшего возраста, которые размещены в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и предметами первой необходимости. При необходимости Волгоградская область готова дополнительно принять и разместить жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В связи с осложнением ситуации и с целью оперативной реализации задач по обеспечению пребывания беженцев на территории Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации.

В Волгоградской области сформирован и уже на протяжении последних нескольких дней работает Оперативный штаб по решению  комплекса задач, связанных с приемом, размещением и обеспечением пребывания беженцев. Прибывших в регион жителей ДНР и ЛНР  будут размещать в разных населенных пунктах. Люди могут рассчитывать не только на проживание — для детей школьного возраста будет организован учебный процесс. Пользуясь случаем  губернатор поблагодарил тех волгоградцев, кто высказал готовность принять у себя беженцев.

По итогам совещания Бочаров озвучил поручения:

  1.  продолжить оперативное взаимодействие с профильными федеральными органами власти, органами власти Волгоградской и Ростовской областей, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. Отдельное внимание уделить вопросам оказания психологической, социальной и медицинской помощи беженцам;
  2. организовать сбор гуманитарной помощи и финансовых средств для оказания помощи и поддержки людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Предлагаю региональным отделениям парламентских политических партий, Общероссийскому Народному фронту, профсоюзным и общественным организациям принять участие в оказании помощи беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик, временно размещенным на территории Волгоградской области».

Напомним, что первый поезд с беженцами из  мятежных республик прибыл в город Волжский из Ростовской области вечером 20 февраля. В Волгоградскую область в поисках убежища приехали 433 человека, 160 из которых дети. Беженцев расселили в трех пунктах временного размещения в Волжском и в одном пункте в Волгограде.

 
Как встречали жителей ДНР и ЛНР в Волгоградской области - читайте в репортаже информагентства
Фото: ИА "Высота 102"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
21.02.2022 12:29
Общество 21.02.2022 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2022 12:24
Общество 21.02.2022 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2022 12:20
Общество 21.02.2022 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2022 11:06
Общество 21.02.2022 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2022 10:00
Общество 21.02.2022 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2022 08:49
Общество 21.02.2022 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2022 08:34
Общество 21.02.2022 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2022 08:11
Общество 21.02.2022 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2022 21:25
Общество 20.02.2022 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2022 21:11
Общество 20.02.2022 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2022 20:28
Общество 20.02.2022 20:28
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2022 19:40
Общество 20.02.2022 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2022 17:53
Общество 20.02.2022 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2022 16:26
Общество 20.02.2022 16:26
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2022 15:18
Общество 20.02.2022 15:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:29
Губернатор проведал семьи беженцев, прибывшие в Волгоград и область 20 февраляСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде 18-летняя роженица скончалась в реанимацииСмотреть фотографии
12:24
Избившему до смерти собственную мать волгоградцу грозит до 15 летСмотреть фотографии
12:20
Прокуратура нашла нарушения в реорганизации филиала онкодиспансера в МихайловкеСмотреть фотографии
12:07
Все на выписку: жители Волгоградсской области массово выздоравливают после ковидаСмотреть фотографии
11:12
В деле о гибели постояльца гостиницы «Турист» всплыли новые обстоятельстваСмотреть фотографии
11:06
Росводресурсы спрогнозировали полноводную весну в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:48
Стало известно о состоянии отравившейся в Волгограде угарным газом семьиСмотреть фотографии
10:36
Губернатор Бочаров ввел режим ЧС в регионеСмотреть фотографии
10:10
Семья с детьми отравилась угарным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:00
Волгоградское УФАС уличило местных автодилеров в недостоверной рекламеСмотреть фотографии
08:49
Волгоградцев обрадовали признаки весны в конце зимыСмотреть фотографии
08:34
В Волгоградской области запустили беспилотникиСмотреть фотографии
08:11
Волгоград принял первых беженцев из ДонбассаСмотреть фотографии
07:41
Заметки астролога: рекомендации на 21-27 февраля 2022 годаСмотреть фотографии
00:07
Тревога, слезы и оптимизм: журналисты встретили первых беженцев на вокзале в ВолжскомСмотреть фотографии
21:32
В Волгоградскую область прибыл поезд из Ростова с беженцами ДНР и ЛНРСмотреть фотографии
21:25
В арбитражном суде Волгоградской области продлили ограничения из-за «омикрона»Смотреть фотографии
21:11
«Люди в очень стрессовой ситуации»: из 400 беженцев, направляющихся в Волжский, 160 – детиСмотреть фотографии
20:28
«Это женщины и дети»: в Волгограде собирают гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНРСмотреть фотографии
19:40
Первые сотни беженцев ожидают в городе ВолжскомСмотреть фотографии
19:27
Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с тумана и ледяного дождяСмотреть фотографии
18:19
Волгоградка идет под суд за интимную связь с несовершеннолетним подросткомСмотреть фотографии
17:53
«Деревья рубят, щепки не летят»: в Волжском избавляются от аварийных деревьевСмотреть фотографии
16:26
Самолет из Симферополя вынужденно приземлился в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
15:57
В Санкт-Петербурге задержали убийцу волгоградки из интим-бутикаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Коронавирус унес жизнь 34-летнего волгоградца с хроническим инфекционным заболеваниемСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградскую область выехал первый поезд с беженцами из ДонбассаСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде и Волжском эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
Браконьеров с сетями и мешками рыбы поймали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 