Общество

Где в Волгограде принимают вещи для беженцев ЛНР и ДНР: список адресов

Общество 22.02.2022 15:47
0
22.02.2022 15:47


Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик организован в двух районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня остановившимся в пунктах временного размещения  людям необходимы: сухое детское питание, товары по уходу за детьми и за лежачими пожилым людьми, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовая техника, одежда для взрослых и детей, канцелярские принадлежности и средства индивидуальной защиты.

Связаться с организациями и принести вещи можно по следующим адресам:

Штаб ОНФ Волгоградской области
Адрес: ул. Коммунистическая, 6 (вход в арку с ул. Краснознаменская).
Режим работы: пн.-пт. 10:00- 18:00. Контактный номер телефона - 33-29-73.

Штаб «Молодой Гвардии»  
Адрес: ул. им. В.И.Ленина, 25.Режим работы: пн.-пт., 10:00- 17:00, сб. 10:00- 15:00. Контактный номер телефона - 8-961-667-11-81.

Волгоградское региональное отделение Российского Красного Креста
Адрес: ул. им. В.И.Ленина, 9, офис 70. Режим работы: пн-пт., 10:00- 18:00. Контактный номер телефона - 56-88-85.

Православный семейный центр «Лествица»
Адрес: ул. Двинская, 18, 1 подъезд. Режим работы: пн. 10:00 - 15:00, ср. 16:00 - 19:00, пт. 13:00 - 16:00. Контактный номер телефона - 8 960 885-19-50.

ВРОБО «Право на Жизнь»
Адрес:ул. Руднева, 2д. Режим работы: пн-пт с 9:00 до 17:00. Контактный номер телефона - 8 927 523 02 03.

Волгоградское региональное отделение Российского детского фонда
Адрес:ул. Советская, 43, вход со двора возле подъезда №5. Контактный номер телефона - 8 (8442) 23-66-07
Кроме этого, детским фондом также организован сбор денежных средств. Реквизиты указаны на сайте (https://vlg.detfond.org/news/chuzhoy-bedy-ne-byvaet/). Назначение платежа: благотворительная помощь беженцам из ДНР и ЛНР.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
22.02.2022 15:42
Общество 22.02.2022 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2022 15:08
Общество 22.02.2022 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2022 14:40
Общество 22.02.2022 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2022 13:58
Общество 22.02.2022 13:58
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2022 13:49
Общество 22.02.2022 13:49
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2022 12:30
Общество 22.02.2022 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2022 12:24
Общество 22.02.2022 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2022 10:44
Общество 22.02.2022 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2022 10:21
Общество 22.02.2022 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2022 10:12
Общество 22.02.2022 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2022 10:09
Общество 22.02.2022 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2022 08:25
Общество 22.02.2022 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2022 07:59
Общество 22.02.2022 07:59
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2022 07:09
Общество 22.02.2022 07:09
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2022 20:00
Общество 21.02.2022 20:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:18
Волгоградца арестовали на 10 суток за стрельбу по водителю каршерингаСмотреть фотографии
16:08
Контракты по расчистке озёр в Волгоградской области «поставили на паузу» из-за жалобСмотреть фотографии
15:53
Сезон простуд заканчивается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:52
Волонтеры не увидели очередей в поликлиниках ВолгоградаСмотреть фотографии
15:47
Где в Волгограде принимают вещи для беженцев ЛНР и ДНР: список адресовСмотреть фотографии
15:42
Мэрия Волгограда озвучила предсказуемые итоги голосования по благоустройствуСмотреть фотографии
15:08
«Окрепнувший» берег в Ворошиловском районе Волгограда показали с высоты (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:40
Суд обнулил действовавшие 14 лет в Волгограде правила организации похоронСмотреть фотографии
14:38
Ленивый волгоградец, не желая увольняться, инсценировал собственное похищениеСмотреть фотографии
13:58
Росводресурсы перед паводком установили режим сбросов на Волжской ГЭССмотреть фотографии
13:49
В Волгоградской области 144 мужчины перешагнули вековой рубежСмотреть фотографии
13:21
Под Волгоградом отчим едва не зарубил топором 10-летнюю падчерицуСмотреть фотографии
13:12
Волгоградский институт исследует геном коронавирусаСмотреть фотографии
12:30
Медики рассказали о состоянии попавшего под электричку 17-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
12:27
Борись, побеждай, смейся: Wink приглашает на мужскую территориюСмотреть фотографии
12:24
Именем Героя Советского Союза Василия Зайцева назовут улицу в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:45
Волгоградец до смерти забил своего знакомого табуретомСмотреть фотографии
11:24
В Волгограде задержали дуэт фальшивомонетчиков (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:16
В Волгоградской области установлен рекорд по выздоровевшим от коронавирусаСмотреть фотографии
10:53
На остановке в Волжском нашли труп молодого мужчиныСмотреть фотографии
10:44
Житель Перми заплатил 50 тысяч рублей интернет-путане в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде УК «Руслан и Людмила» заплатит четверть миллиона за дырявую крышуСмотреть фотографии
10:35
Мужчина с ребенком попали под колеса иномарки на переходе в ВолжскомСмотреть фотографии
10:21
«Это важный этап развития города»: в Волгограде завершается возведение берегоукрепительного сооруженияСмотреть фотографии
10:12
Волгоградский археолог нашел следы гиен на сломанных костях мамонтаСмотреть фотографии
10:09
Праздничный салют отгремит в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:41
«Судился с казаками»: в Михайловской гордуме выбрали нового спикера вместо умершихСмотреть фотографии
08:25
В сотнях домов четырех районов Волгограда отключат светСмотреть фотографии
07:59
Волгоградская область примет автомобильный крестный ход «Святая Русь»Смотреть фотографии
07:09
«Тут трэш вообще!»: водителя шокировала районная дорога в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 