Где в Волгограде принимают вещи для беженцев ЛНР и ДНР: список адресов

Связаться с организациями и принести вещи можно по следующим адресам:
Режим работы: пн.-пт. 10:00- 18:00. Контактный номер телефона - 33-29-73.
Штаб «Молодой Гвардии»
Адрес: ул. им. В.И.Ленина, 25.Режим работы: пн.-пт., 10:00- 17:00, сб. 10:00- 15:00. Контактный номер телефона - 8-961-667-11-81.
Волгоградское региональное отделение Российского Красного Креста
Адрес: ул. им. В.И.Ленина, 9, офис 70. Режим работы: пн-пт., 10:00- 18:00. Контактный номер телефона - 56-88-85.
Православный семейный центр «Лествица»
Адрес: ул. Двинская, 18, 1 подъезд. Режим работы: пн. 10:00 - 15:00, ср. 16:00 - 19:00, пт. 13:00 - 16:00. Контактный номер телефона - 8 960 885-19-50.
ВРОБО «Право на Жизнь»
Адрес:ул. Руднева, 2д. Режим работы: пн-пт с 9:00 до 17:00. Контактный номер телефона - 8 927 523 02 03.
Волгоградское региональное отделение Российского детского фонда
Адрес:ул. Советская, 43, вход со двора возле подъезда №5. Контактный номер телефона - 8 (8442) 23-66-07
Кроме этого, детским фондом также организован сбор денежных средств. Реквизиты указаны на сайте (https://vlg.detfond.org/news/chuzhoy-bedy-ne-byvaet/). Назначение платежа: благотворительная помощь беженцам из ДНР и ЛНР.