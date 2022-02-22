Где в Волгограде принимают вещи для беженцев ЛНР и ДНР: список адресов

Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик организован в двух районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня остановившимся в пунктах временного размещения людям необходимы: сухое детское питание, товары по уходу за детьми и за лежачими пожилым людьми, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовая техника, одежда для взрослых и детей, канцелярские принадлежности и средства индивидуальной защиты.

Связаться с организациями и принести вещи можно по следующим адресам: