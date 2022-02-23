В Волгоградской области машина переехала лежащего на дороге мужчину

Происшествия 23.02.2022 09:56
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23.02.2022 09:56
В Волгоградской области устанавливают личность мужчины, которого переехал автомобиль. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в городе Новоаннинский. На ул. Советская автомобиль «Лифан 214813», за рулем которого находился 39-летний водитель, совершил наезд на лежащего на проезжей части мужчину, рядом с которым находился велосипед. Обстоятельства ДТП выясняются.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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