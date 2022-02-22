На газовом месторождении в Волгоградской области построят завод СПГ

Экономика 22.02.2022 20:40
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22.02.2022 20:40
На базе Южно-Кисловского месторождения в Быковском районе Волгоградской области планируют создать производство сжиженного природного газа (СПГ). Реализацию крупного инвестпроекта сегодня обсудили первый вице-губернатор Александр Дорждеев и руководители «Газпром гелий сервис» и «Газпром газомоторное топливо». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Строительство завода способствует решению поставленной федеральными властями задачи расширить использование СПГ и перевести пассажирский и грузовой транспорт на газомоторное топливо.
– Важно консолидировать и координировать усилия органов власти регионального и местного уровней, а также инвесторов и бизнеса. Системный подход позволит максимально использовать имеющийся потенциал Волгоградской области для расширения производства и потребления природного газа, – подчеркнул Дорждеев на видеоселекторном совещании.
План реализации мероприятий по комплексному развитию инфраструктуры производства и потребления СПГ в Волгоградской области сформируют и утвердят до конца марта.
СПГ является более экономичным и безопасным топливом. Для него требуются топливные баки меньших габаритов, при этом запас хода на одной заправке увеличивается. Сжиженный природный газ может использоваться для газификации удаленных объектов, куда экономически нецелесообразно проводить газопроводы.
Напомним, соглашение о взаимодействии по вопросам развития комплексной инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и потребления СПГ в Волгоградской области было подписано на площадке X Петербургского международного газового форума в октябре 2021 года.
Фото: ООО «Быковогаз».
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