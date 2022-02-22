В Волжском погиб сорвавшийся с 10-метровой высоты рабочий

Происшествия 22.02.2022 18:53
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22.02.2022 18:53
Трагический инцидент произошел сегодня, 22 февраля, на территории промзоны в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», днем там сорвался с 10-метровой высоты и погиб 40-летний рабочий.
На данный момент известно, что мужчина занимался демонтажем одного из заводских помещений на улице Александрова. По словам очевидцев, мужчина упал с большой высоты по собственной неосторожности.
В следственном управлении СК России по Волгоградской области факт гибели рабочего на территории завода подтвердили. Выясняются обстоятельства происшествия.
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