В Волжском погиб сорвавшийся с 10-метровой высоты рабочий









Трагический инцидент произошел сегодня, 22 февраля, на территории промзоны в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», днем там сорвался с 10-метровой высоты и погиб 40-летний рабочий.

На данный момент известно, что мужчина занимался демонтажем одного из заводских помещений на улице Александрова. По словам очевидцев, мужчина упал с большой высоты по собственной неосторожности.

В следственном управлении СК России по Волгоградской области факт гибели рабочего на территории завода подтвердили. Выясняются обстоятельства происшествия.