Житель Перми заплатил 50 тысяч рублей интернет-путане в Волгограде









Жертвой мошенников, промышляющих в Сети под видом девушек по вызову, стал накануне 43-летний житель Перми. Накануне поздним вечером 43-летний индивидуальный предприниматель, приехавший в Волгоград по делам фирмы, решил развлечься и заказать себе жрицу любви.

В Интернете пермяк нашел подходящее объявление, созвонился с диспетчером, который потребовал внести задаток и оплатить страховку. Только после этого, по словам «поставщика» услуг, девушку отправят по указанному клиенту адресу.

– Мужчина выполнил несколько переводов на указанные номера банковских карт на сумму около 50 тысяч рублей. После этого телефоны «работников» вмиг оказались недоступными. Потерпевший понял, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию, – прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по г. Волгограду.

По факту мошенничества уже возбуждено уголовное дело.



