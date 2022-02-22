Житель Перми заплатил 50 тысяч рублей интернет-путане в Волгограде

Происшествия 22.02.2022 10:44
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22.02.2022 10:44
Жертвой мошенников, промышляющих в Сети под видом девушек по вызову, стал накануне 43-летний житель Перми. Накануне поздним вечером 43-летний индивидуальный предприниматель, приехавший в Волгоград по делам фирмы, решил развлечься и заказать себе жрицу любви.
В Интернете пермяк нашел подходящее объявление, созвонился с диспетчером, который потребовал внести задаток и оплатить страховку. Только после этого, по словам «поставщика» услуг, девушку отправят по указанному клиенту адресу.
– Мужчина выполнил несколько переводов на указанные номера банковских карт на сумму около 50 тысяч рублей. После этого телефоны «работников» вмиг оказались недоступными. Потерпевший понял, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию, – прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по г. Волгограду.
По факту мошенничества уже возбуждено уголовное дело.
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