СберБанк упростил подачу заявки на льготную ипотеку на ИЖС

Экономика 21.02.2022 08:58 Новости компаний
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21.02.2022 08:58 Новости компаний
Cбер расширил возможности подачи заявки по двум документам на оформление ипотеки для индивидуального строительства жилого дома в рамках программы «Господдержка 2020». Ранее такое кредитование было возможно только для зарплатных клиентов банка, а также клиентов, предоставляющих полный пакет документов.
Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по кредиту — от 30% стоимости жилья.
Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: «Спрос граждан на покупку и строительство жилья на льготных условиях неизменно остается высоким. По итогам 2021 года мы зафиксировали, что около половины ипотеки на строительство частных домов была выдана в рамках льготных госпрограмм. Теперь построить собственный дом на льготных условиях можно без подтверждения дохода. Нововведение позволит еще большему числу граждан расширить жилплощадь, повысить уровень комфорта или переехать за город».
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