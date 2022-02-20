



Осужденные за серийное вымогательство 24-летний Геннадий Закачурин и 23-летний Антон Григорьев отправятся в места не столь отдаленные как минимум на 3 года. Приятели, кошмарившие молодых волгоградцев летом 2021 года, надеялись отделаться условной судимостью, однако накануне сторона обвинения добилась назначения реального наказания для двух злоумышленников.

Первой жертвой сообщников в мае 2021 года стал 21-летний парень, который, как решили приятели, был похож на наркокурьера. Подойдя к нему, Закачурин и Григорьев представились сотрудниками полиции, при этом Закачурин надел на перепуганного парня наручники, а Григорьев – для пущей убедительности – применил в отношении жертвы электрошокер. После приятели потребовали денег: в противном случае они угрожали парню расправой. Опасаясь за свою жизнь, молодой человек перевел мучителям 120 тысяч рублей.

В июне сообщники вновь вышли «на охоту». Их жертвами стали еще двое молодых людей, пытая которых, Закачурин и Григорьев применяли наручники, слезоточивый газ и просто били. В общей сложности потерпевшие передали им 50 тысяч и 147 500 рублей.

Расследованием уголовного дела в отношении вымогателей занимались сотрудники СУ СКР региона. Несмотря на достаточное количество улик в отношении фигурантов, Ворошиловский районный суд назначил каждому из виновных наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года. Они были освобождены из-под стражи в зале суда, после чего Закачурин и вовсе покинул Волгоград.

– Не согласившись с приговором ввиду его мягкости, прокуратура принесла апелляционное представление, обратив внимание суда на высокую общественную опасность преступлений, совершенных обвиняемыми под видом сотрудников полиции, – сообщили в прокуратуре Волгоградской области. – В связи с этим судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда изменила приговор, назначив осужденным наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Григорьева вновь взяли под стражу в зале суда, Закачурина отправят в колонию после его задержания.

Приговор вступил в законную силу.