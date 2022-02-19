В Волгограде пьяный водитель КамАЗа чуть не снес трубу теплотрассы











Полицейские задержали нетрезвого водителя КамАЗа, который едва не снес трубу теплотрассы в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, странные маневры водителя грузовика сняли на видео очевидцы. На записи видно, как мужчина пытался переехать трубу теплотрассы, находившуюся на высоте около одного метра над уровнем земли.

Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС задержали водителя. Полицейским 29-летний мужчина сообщил, что выпивал, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался.





В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. КамАЗ помещен на специализированную стоянку.

За управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок до 2 лет. Кроме того, нарушителю грозит штраф в сумме 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание.

Всего за сутки нарядами ДПС были задержаны 12 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.







