



Кадровые изменения произошли сегодня в руководящем органе волгоградского регионального отделения «Единой России». Как сообщает ИА «Высота 102», на 35-ой региональной партконференции политический совет «Единой России» обновился более чем на 30%. Решение принято по итогам выборной кампании и участия в партийной жизни.





Обновленный региональный политсовет сформирован из 89 человек, среди них много известных в регионе фамилий - чиновников, депутатов, предпринимателей, представителей медицины, культуры, сельского хозяйства и других сфер. В политсовет партии, в частности, вошли двое бывших депутатов Государственной думы России от Волгоградской области Анна Кувычко и Александр Носов. Они, напомним, осенью 2021 года остались за бортом предвыборной кампании.





Анна Кувычко также вошла в президиум политсовета партии, который состоит из 21 человек. Кроме того, более чем на 60% обновился состав региональной контрольной комиссии.





На региональной конференции «Единой России» делегаты подвели итоги работы за 2019-2021 годы, переизбрали секретаря регионального отделения партии. В четвертый раз им стал сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков







