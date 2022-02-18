Политика

Экс-депутаты Госдумы вошли в обновленный политсовет волгоградского реготделения «ЕР»

Политика 18.02.2022 20:09
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18.02.2022 20:09


Кадровые изменения произошли сегодня в руководящем органе волгоградского регионального отделения «Единой России». Как сообщает ИА «Высота 102», на 35-ой региональной партконференции политический совет «Единой России» обновился более чем на 30%. Решение принято по итогам выборной кампании и участия в партийной жизни.

Обновленный региональный политсовет сформирован из 89 человек, среди них много известных в регионе фамилий - чиновников, депутатов, предпринимателей, представителей медицины, культуры, сельского хозяйства и других сфер. В политсовет партии, в частности, вошли двое бывших депутатов Государственной думы России от Волгоградской области Анна Кувычко и Александр Носов. Они, напомним, осенью 2021 года остались за бортом предвыборной кампании. 

Анна Кувычко также вошла в президиум политсовета партии, который состоит из 21 человек. Кроме того, более чем на 60% обновился состав региональной контрольной комиссии.

На региональной конференции «Единой России» делегаты подвели итоги работы за 2019-2021 годы, переизбрали секретаря регионального отделения партии. В четвертый раз им стал сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков


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