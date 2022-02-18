Молодежь от 18 до 21 года чаще оформляет ипотеку на готовое жилье – Сбер

Экономика 18.02.2022 14:47 Новости компаний
0
18.02.2022 14:47 Новости компаний
В сентябре 2021 года Сбер снизил минимальный возраст заёмщиков по ипотеке. Теперь получить кредит на жильё можно с 18 лет — ранее минимальный возраст заёмщиков составлял 21 год. За время действия условий более тысячи человек смогли оформить такой кредит на сумму более 2,8 млрд. руб. В большинстве сделок ипотека оформлена на готовое жилье.
Программа является востребованной в большей степени среди женщин (66%). Основная доля заемщиков не состоит в браке (82%).
Николай Васев, вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка: «Наиболее привлекательной ипотечной программой для молодежи в возрасте от 18 до 21 года является «Приобретение готового жилья». Заемщики такого возраста отказывается от перспективы приобретения нового жилья и возможности обустройства «под себя», в пользу высокой скорости переезда, отсутствия дополнительных трудно прогнозируемых расходов: закупка материалов, поиск подрядчиков. Мы постоянно улучшаем условия жилищных кредитов и уверены, что снижение возраста заёмщиков поможет молодёжи осуществить свою мечту о собственной квартире. Учитывая положительную динамику с сентября 2021 по декабрь 2021, можно предположить, что количество сделок продолжит увеличиваться».
Молодым людям доступны сразу две ипотечные программы — «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Подать заявку можно в любой точке России, в том числе онлайн на Домклик.
Реклама
Январская инфляция в Волгоградской области стала самой низкой в ЮФО18.02.2022 14:56
Экономика 18.02.2022 14:56
Банк «Открытие»: составлена программа развлечений для зрителей Югорского лыжного марафона18.02.2022 14:06
Экономика 18.02.2022 14:06
Голосовой помощник ВТБ сможет предугадывать вопросы клиентов18.02.2022 10:53
Экономика 18.02.2022 10:53
Банк «Открытие» первым в России начал оформлять ипотеку в WhatsApp18.02.2022 10:44
Экономика 18.02.2022 10:44
В Поволжье более 90% ипотечных сделок в Сбербанке оформляют через Сервис безопасных расчетов18.02.2022 10:24
Экономика 18.02.2022 10:24
Сбер повысил ставки по вкладам18.02.2022 08:42
Экономика 18.02.2022 08:42
Топливо для сельхозработ снова подорожало в Волгоградской области17.02.2022 19:06
Экономика 17.02.2022 19:06
ВТБ выступает за удаленную сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн17.02.2022 15:58
Экономика 17.02.2022 15:58
Закредитованность волгоградцев увеличилась до 261 миллиарда рублей17.02.2022 14:23
Экономика 17.02.2022 14:23
Волгоградское отделение Сбербанка поддержало строительство более 307 тысяч квадратных метров жилой недвижимости17.02.2022 14:16
Экономика 17.02.2022 14:16
Почти 70% покупок через SberPay совершаются в магазинах одежды и обуви17.02.2022 14:09
Экономика 17.02.2022 14:09
Global Finance признал ВТБ Капитал лучшим инвестбанком в Центральной и Восточной Европе17.02.2022 13:33
Экономика 17.02.2022 13:33
Сбер стал лучшим работодателем России в рейтинге HeadHunter17.02.2022 13:06
Экономика 17.02.2022 13:06
Смертность бизнеса снизилась за год в Волгоградской области17.02.2022 09:34
Экономика 17.02.2022 09:34
Росстат обнаружил в денежных доходах волгоградцев скрытую зарплату16.02.2022 18:26
Экономика 16.02.2022 18:26
Реклама