Global Finance признал ВТБ Капитал лучшим инвестбанком в Центральной и Восточной Европе





ВТБ Капитал стал лучшим инвестиционным банком 2022 года в Центральной и Восточной Европе по версии журнала Global Finance. Ежегодный рейтинг составлен изданием в 23-й раз и учитывал сделки, анонсированные или совершенные в 2021 году.

В прошлом году ВТБ Капитал участвовал во всех сделках IPO российских компаний, а на рынке долгового капитала организовал более 120 размещений на российском и международных рынках, пять из которых зеленые и социальные облигации общим объемом 137 млрд рублей.

Отраслевые эксперты и редакторы Global Finance ежегодно выбирают победителей на основе следующих критериев: количество и объем совершённых сделок, регионы присутствия, доля рынка, консалтинг и обслуживание клиентов, инновационность, гибкость при работе на рынках капитала, репутация на рынке.

Журнал Global Finance выходит в США с 1987 года. В настоящее время он распространяется более чем в 190 странах, общий тираж составляет свыше 50 тысяч экземпляров. Целевую аудиторию журнала составляют топ-менеджеры и финансовые директоры международных компаний и финансовых учреждений, отвечающие за принятие инвестиционных и стратегических решений.



