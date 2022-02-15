



Билайн подвел итоги масштабного инвестиционного проекта, реализованного в 2021 году в Волгоградской области. Оператор инвестировал в развитие сети 1 млрд рублей. Инвестиции были направлены на расширение покрытия сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет, а также на модернизацию оборудования для улучшения качества голосовых услуг и скорости интернет-доступа в Волгограде и других населенных пунктах.

«В Волгоградской области мы совершили качественный рывок, поставив рекорд по количеству новых базовых станций. Так много мы в регионе еще не строили. Суммарно вложения инфраструктуру за последние два года составили 2 млрд рублей. В результате сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, увеличилась в 2,5 раза. Помимо роста покрытия нам удалось улучшить качество сервисов. По нашим данным, скорость мобильного интернета только за 2021 год выросла в 2 раза, а потребление мобильного интернета в сети 4G увеличилось в 1,6 раза. Важно, что к скоростному интернету 4G в минувшем году мы подключили еще больше населенных пунктов, среди них есть небольшие поселки и садовые товарищества», – прокомментировал Денис Долгов, директор Волгоградского отделения билайн.

В 2021 году билайн также реализовал проект по улучшению качества связи в 6 крупнейших торгового-развлекательных и бизнес-центрах Волгограда. Новые базовые станции для улучшения качества связи были построены в центре города, а также в ЖК «Grand Avenue», «Троя», «Георгиевский» и «Санаторный». Кроме того, билайн расширил сеть в Урюпинске, Краснослободске, поселках Заплавное, Килякова, Новый Рогачик, Быково, Светлый Яр и других.

В минувшем году билайн в Волгограде также развивал сеть доступа для предоставления проводного домашнего интернета. На фоне роста абонентской базы почти на 15% выросло количество подключений к конвергентным семейным тарифам, в рамках которых абоненты при оплате за мобильную связь услуги домашнего интернета и ТВ получают бесплатно.



