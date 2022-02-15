На юге Волгограда автомобиль сбил пешехода и скрылся

Происшествия 15.02.2022 10:18
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15.02.2022 10:18
В Волгограде разыскивают водителя, который скрылся с места происшествия после наезда на женщину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне утром в Красноармейском районе машина серого цвета под управлением неизвестного водителя двигалась по проспекту Героев Сталинграда со стороны проспекта Канатчиков. Напротив дома №16А автомобиль сбил 30-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу. После наезда на пешехода машина скрылась. Женщина обратилась за медицинской помощью.
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