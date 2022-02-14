Водитель тонированного авто пытался скрыться от полиции в Волгограде





Водитель тонированной "десятки" в Волгограде пытался скрыться от полицейских, которые проводили профилактический рейд на дороге. Как сообщили в региональном главке МВД, на улице Ополченская инспекторы ДПС предприняли попытку остановить тонированный "ВАЗ-2110", но водитель нажал на педаль газа. Далеко 18-летнему юноше с компанией друзей уехать не удалось - машина наехала колесом на бордюрный камень. В салоне автомобиля находилось 6 пассажиров. В отношении водителя составлено несколько административных правонарушений. За содеянное ему грозит крупный штраф и административный арест.

Еще один затонированный автомобиль был остановлен в Красноармейском районе. 28-летний водитель "ВАЗ-2113" отказался предъявить водительское удостоверение и документы на машину. Составлено несколько административных материалов. За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции суд назначил водителю трое суток административного ареста.

Всего за время рейда выявлено более 40 нарушений.



