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Новый курс «Лицея» открывает выпускникам доступ к академическим знаниям по обществознанию

Телеком 14.02.2022 15:07 Новости компаний
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14.02.2022 15:07 Новости компаний


На платформе цифрового образования «Лицей» от «Ростелекома» открылся доступ к новому курсу «ЕГЭ Обществознание». Материалы для него подготовила доктор социологических наук, профессор МГУ Марина Рыбакова.
Весной для старшеклассников начинается горячая предэкзаменационная пора, а значит, важно повторить пройденное и успеть подтянуть сложные темы. «Лицей» поможет решить эти задачи в увлекательном формате: платформа предлагает короткие содержательные видеоуроки, информативные конспекты и удобные тренажеры для самопроверки.
Все курсы «Лицей» записывает вместе с опытными педагогами, экспертами ОГЭ и ЕГЭ и преподавателями рейтинговых школ России. Теперь сервис открывает школьникам возможность учиться и у лучших преподавателей с большим опытом работы в сфере высшего образования. 

Так, автор курса по обществознанию Марина Рыбакова в 2011 году получила звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»; с 2013 года — профессор кафедры социологии управления факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. 
«“Лицей” расширяет границы образования и дает возможность детям в любой точке России заниматься с преподавателями лучших вузов: теперь на образовательной онлайн-платформе можно не выходя из дома послушать лекцию преподавателя МГУ и доктора наук, подготовиться по этим материалам к ОГЭ, ЕГЭ или к школьной олимпиаде. Хороший преподаватель — это не просто учитель с опытом и званиями, а педагог, который умеет говорить просто о сложном и способен по-настоящему увлечь детей даже через монитор. На нашей платформе мы собираем именно таких уникальных специалистов», — говорит Кирилл Брылёв, директор продуктового офиса «Перспективные цифровые продукты» «Ростелекома».
Образовательная платформа «Лицей» содержит материалы по всем предметам школьной программы, а также предлагает дополнительные развивающие курсы для учеников 1–11 классов. Все видеоуроки, конспекты, тренажеры и электронная библиотека знаний доступны как в отдельной подписке, так и в пакетах услуг «Ростелекома».

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