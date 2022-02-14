"Газель" и легковушка из Челябинска не поделили трассу под Волгоградом





Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и "Газели" в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла утром на 601 км автодороги "Сызрань – Саратов – Волгоград".

По предварительной информации, 23-летний житель Челябинской области, управляя автомобилем "Лада Гранта", при обгоне не справился с управлением и допустил занос задней части машины. В результате произошло касательное столкновение с "Газель-3009D9", которой управлял 31-летний житель Челябинска. Грузовой фургон следовал из Саратова в Волгоград. В результате пострадали две жительницы Челябинской области 39 и 40 лет. Пассажирок легковушки с травмами госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области