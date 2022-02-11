Инкассаторская машина вылетела в кювет на трассе под Волгоградом

Происшествия 11.02.2022 19:50
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11.02.2022 19:50
Водитель инкассаторского автомобиля Renault пострадал в результате ДТП на трассе между городами Котово и Камышин в Волгоградской области. Мужчина получил травму головы и госпитализирован в Камышинскую ЦРБ, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев произошедшего.
Авария произошла в 3 км от села Коростино Котовского района – автомобиль вылетел в кювет и врезался в кусты. Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
«В 11.20 автомашина Renault двигалась по дороге "Жирновск- Котово-Камышин". Водитель не справился с управлением, зацепил правую обочину, после чего [машина] съехала в кювет. В результате ДТП пассажир получил травмы и доставлен в больницу», – прокомментировали в Главке.
В ноябре 2018 года на том же месте произошла авария с рейсовым автобусом «Елань – Камышин». Тогда среди 12-ти пассажиров пострадали 21-летняя и 54-летняя женщины.
Фото: Роман Стрекаев / Instagram.
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