Инкассаторская машина вылетела в кювет на трассе под Волгоградом





Водитель инкассаторского автомобиля Renault пострадал в результате ДТП на трассе между городами Котово и Камышин в Волгоградской области. Мужчина получил травму головы и госпитализирован в Камышинскую ЦРБ, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Авария произошла в 3 км от села Коростино Котовского района – автомобиль вылетел в кювет и врезался в кусты. Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





«В 11.20 автомашина Renault двигалась по дороге "Жирновск- Котово-Камышин". Водитель не справился с управлением, зацепил правую обочину, после чего [машина] съехала в кювет. В результате ДТП пассажир получил травмы и доставлен в больницу», – прокомментировали в Главке.

В ноябре 2018 года на том же месте произошла авария с рейсовым автобусом «Елань – Камышин». Тогда среди 12-ти пассажиров пострадали 21-летняя и 54-летняя женщины.

Фото: Роман Стрекаев / Instagram.