В Госдуме рассмотрят закон о едином налоговом счете для бизнеса

Федеральные новости 10.02.2022 14:03
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10.02.2022 14:03
Депутаты Государственной Думы весной рассмотрят законопроект о едином налоговом счете для компаний и ИП. Он предусматривает внесение всех платежей в казначейство одной суммой с указанием ИНН организации, чтобы ФНС затем самостоятельно распределила средства по нужным направлениям. По мнению зампреда комитета Госдумы по финансовому рынку Олега Савченко, это существенно облегчит жизнь предпринимателей, позволит избежать ошибок при проведении платежей и судебных разбирательств.
Многие волгоградские предприниматели считают, что существующая сегодня система налогообложения слишком сложная, и бизнес тратит массу времени и сил на заполнение множества квитанций с разными реквизитами. Так, отдельно уплачиваются НДФЛ, налог на прибыль, страховые взносы и другие обязательные для той или иной сферы платежи. По новому закону налоги, сборы, штрафы, пени, недоимки компании будут перечислять единым платежом на один счет в казначействе 20-ого и 25-ого числа текущего месяца. В законопроекте также прописан онлайн-доступ к детализации начислений и уплаты налогов.
«Можно будет единым платежом, указав лишь ИНН и сумму налогов, оплатить свои обязательства. Тем самым мы убираем претензии со стороны предпринимателей, когда зависли платежи, когда они неправильно оформлены. Возврат в этом случае идет или через суд, или через систему администрирования, которая не позволяет оперативно принимать решения. Все это упрощается, – прокомментировал Олег Савченко. – Это качественный шаг на пути к тому, чтобы помочь малому и среднему бизнесу».
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