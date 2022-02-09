Молодой волгоградец разбился насмерть на стройке дома

Также в ходе расследования уголовного дела будут установлены лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности на строительных объектах, действиям (бездействию) которых будет дана юридическая оценка.
Происшествия 09.02.2022 14:46
0
09.02.2022 14:46
Также в ходе расследования уголовного дела будут установлены лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности на строительных объектах, действиям (бездействию) которых будет дана юридическая оценка.
В Волгограде на стройке жилого дома погиб молодой рабочий. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека.Трагедия произошла 29 января в Советском районе Волгограда. 23-летний мужчина, находясь на стройке многоквартирного жилого дома по улице Родниковая, выполнял работы по обшивке козырьков балконов. Однако не удержался и упал, получив несовместимые с жизнью травмы. Выяснилось, что он был отстегнут от страховочного троса. В настоящее время следователями территориального подразделения СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств получения рабочим травм.
Также в ходе расследования уголовного дела будут установлены лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности на строительных объектах, действиям (бездействию) которых будет дана юридическая оценка.
Реклама
Иномарка снесла надпись «Волгоград» на улице Пархоменко09.02.2022 13:46
Происшествия 09.02.2022 13:46
В Волгограде подростка с товарищем задержали за автомобильные кражи09.02.2022 13:04
Происшествия 09.02.2022 13:04
Иномарка насмерть сбила пешехода под Волгоградом09.02.2022 11:16
Происшествия 09.02.2022 11:16
Двое человек пострадали в ДТП на юге Волгограда09.02.2022 10:52
Происшествия 09.02.2022 10:52
В Волгоградской области в огне погиб хозяин дома09.02.2022 09:52
Происшествия 09.02.2022 09:52
В массовой аварии с автобусом в Волгограде пострадал один человек08.02.2022 10:31
Происшествия 08.02.2022 10:31
"От машины ничего не осталось": двое детей и двое взрослых пострадали в страшной аварии под Волгоградом08.02.2022 10:21
Происшествия 08.02.2022 10:21
В Волгограде спасли застрявшего в ограде оленя07.02.2022 12:28
Происшествия 07.02.2022 12:28
В Волжском таксист погулял на деньги пассажирки07.02.2022 12:04
Происшествия 07.02.2022 12:04
В Волгоградской области мужчина убил соседа за визиты без разрешения07.02.2022 11:57
Происшествия 07.02.2022 11:57
«Был трезвенником и верующим»: в сгоревшем доме в Волгограде погиб 66-летний мужчина07.02.2022 11:54
Происшествия 07.02.2022 11:54
В Волжском машина с пьяным водителем врезалась в дерево07.02.2022 11:11
Происшествия 07.02.2022 11:11
В Волгограде продавали жидкость для вейпов с превышением никотина07.02.2022 09:02
Происшествия 07.02.2022 09:02
Из магазинов Волгограда изъяли поддельные аксессуары Apple07.02.2022 08:33
Происшествия 07.02.2022 08:33
В Волгограде под утро дотла сгорел частный дом07.02.2022 07:55
Происшествия 07.02.2022 07:55
Реклама