Молодой волгоградец разбился насмерть на стройке дома





В Волгограде на стройке жилого дома погиб молодой рабочий. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 29 января в Советском районе Волгограда. 23-летний мужчина, находясь на стройке многоквартирного жилого дома по улице Родниковая, выполнял работы по обшивке козырьков балконов. Однако не удержался и упал, получив несовместимые с жизнью травмы. Выяснилось, что он был отстегнут от страховочного троса. В настоящее время следователями территориального подразделения СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств получения рабочим травм.Также в ходе расследования уголовного дела будут установлены лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности на строительных объектах, действиям (бездействию) которых будет дана юридическая оценка.