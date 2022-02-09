ПСБ повысил ставки по всей линейке депозитов





ПСБ повысил доходность по всей линейке депозитов для физических лиц. Диапазон увеличения ставок по вкладам «Сильная ставка», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности» составил 0,3-0,7 п.п.

Максимальная ставка до 11% годовых действует по депозиту «Крутой процент». Вклад открывается на 250 дней, срок разбит на три процентных периода, для каждого из которых действует своя процентная ставка. В первые 50 дней клиент получит повышенный доход в 11%, при этом он имеет возможность пополнять депозит на любые суммы. Ставка на период от 51 до 100 дней будет равна 9% годовых, от 101 до 250 дней – 7,75% годовых. Депозит «Крутой процент» можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном или интернет-банке.

По депозиту «Сильная ставка» доступна повышенная ставка 9,55% для клиентов, размещающих новые денежные средства в ПСБ. При размещении на вкладе средств с действующих счетов клиента в банке применяется базовая ставка 8%. Доход выплачивается в конце срока вклада. Досрочное расторжение депозита возможно на условиях вклада «до востребования».

По «Онлайн-вкладу» максимальная доходность составляет 9,4% годовых. Предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ.

По депозиту «Мой доход» ставка увеличена до 9,1% годовых, а для зарплатных клиентов и пенсионеров – до 9,2%, по вкладу с пополнением «Моя копилка» – до 8,24% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» – до 7,61% годовых.

«На фоне повышения ключевой ставки на смену потребительской модели поведения клиентов приходит сберегательная. Возрастает спрос на надежные классические банковские инструменты сбережения. Текущая ситуация на рынке вкладов позволяет клиентам зафиксировать сейчас выгодные условия на несколько лет вперед. Следуя за потребностями клиентов, мы повышаем ставки по всей линейке вкладов», – отмечает руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.